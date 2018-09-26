Среда, 26 Сентября 2018 13:46

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян подал в отставку.

На своей страничке в Facebook Меликян, в частности, написал: "Буквально накануне был презентован доклад офиса Омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян". Тем самым, по сути, мы завершили фактологическую миссию об апрельской войне 2016 года. И хотя есть еще много работы, которую предстоит сделать, тем не менее, уже я считаю вправе реализовать свое личное решение, которое было принято еще 2-3 месяца назад. Я подаю в отставку с поста омбудсмена Арцаха. После этого, я, скорее всего, займусь правозащитной деятельностью вне госаппарата, но не прекращу свое содействие Арцаху".