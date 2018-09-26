Среда, 26 Сентября 2018 13:32

АрмИнфо. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом не состоялась из-за насыщенных графиков, как армянского премьера, так и американского лидера. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Он подтвердил намерение и желание и армянской, и американской сторон организовать подобную встречу. "Однако, из-за насыщенных графиков как нашего премьера, так и американского лидера встреча не состоялась. В любом случае, подготовительные работы в этом направлении продолжаются. Полагаю, что еще будет возможность встречи не только с главой США, но и другими лидерами держав", - резюмировал Балаян.