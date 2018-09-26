Среда, 26 Сентября 2018 13:09

АрмИнфо. Всемирный Банк подтвердил готовность содействовать Армении в области охраны окружающей среды. Об этом заявила глава ереванского офиса ВБ Сильви Боссутро в ходе совместного совещания министерств РА с представителями Всемирного Банка, приуроченного процессу решения экологических проблем и преодоления финансовых вызовов.

Как сообщает пресс-служба Минохраны природы, в ходе встречи участники обсудили механизмы мобилизации финансовых ресурсов для охраны окружающей среды.

Глава ведомства Эрик Григорян представил основные приоритеты политики возглавляемого им министерства. "Механизм "Природа - внешний долг" был несколько изменен, что мы обуславливаем не процессом погашения внешнего долга, а глобальной экологической ответственностью. И рады, что инициатива получила поддержку со стороны ВБ", - сказал он.

Ведущий консультант ВБ по вопросам охраны природы Адриана Дамианова представила участникам программу "Механизмы финансовой мобилизации для охраны окружающей среды", отметив основные экологические риски Армении, методы борьбы с ними, и механизмы привлечения внутренних и внешних финансовых ресурсов.

Участникам также было представлено, что в контексте текущих процессов армянская сторона в рамках Парижского соглашения обязуется до 2050 года обеспечить лесопосадками 20,1% территории страны, для чего необходимо привлечь несколько миллионов долларов.

Напомним, что в рамках программы "Природа. Внешний долг" предусмотрено поэтапное сокращение внешнего долга, в т.ч. за счет реализации экологических программ, оцениваемых в $570 млн. Министерство охраны природы разрабатывает "дорожную карту", которая будет представлена Всемирному Банку. Однако, их реализация, и конкретные суммы, которые будут списаны с внешнего долга, станут известны в ближайшие 2-3 года.