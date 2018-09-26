Среда, 26 Сентября 2018 13:07

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении инкриминирует бывшему заместителю начальника Полиции Армении, командующему войсками Полиции, генерал-лейтенанту полиции Левону Ераносяну превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств во время апрельских акций протеста.

В частности, как сообщает пресс-служба ССС, Ераносяну предъявлено обвинение за совершение общественно опасного деяние, которое состоит в том, что с применением специальных средств он совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий и нанесли существенный вред законным интересам и правам граждан, и повлекли по неосторожности тяжкие последствия.

Согласно информации, Левон Ераносян, не проведя до этого соответствующие проверки и не имея соответствующей квалификации, следовательно, соответствующих полномочий, с нарушением ряда условий, обязательных в случае применения спецсредств, а именно, дистанция в 2,5 м от людей, 16-го апреля 2018 года, в районе 15:00, во время акции протеста на пр. Баграмяна применил 4 свето-шумовые гранаты типа "Заря", в результате чего более 40 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе, тяжелые и средней тяжести.

В результате применения спецсредств со стороны Ераносяна, 6 военнослужащих войск Полиции получили телесные повреждения. Помимо этого, 22-го апреля, в районе 14:00, с аналогичными нарушениями, во время акции протеста на пр. Арцаха, Левон Ераносян в отношении демонстрантов применил 4 свето-шумовые гранаты типа <Заря> и - в результате чего 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Мера пресечения в отношении Левона Ераносяна избрана подписка о невыезде", - сообщает ССС. Предварительное следствие продолжается. Отметим, что ранее, адвокат Тигран Сафарян сообщил корреспонденту АрмИнфо, что на данном этапе Ераносян, воспользовавшись своим правом, отказался давать показания. Вместе с тем он не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению.