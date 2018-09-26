Среда, 26 Сентября 2018 13:06

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении не подтвердило и не опровергло информацию об отзыве дипломатического паспорта у члена сборной Армении и английского "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

Так, на просьбу прокомментировать данную информацию, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в частности, сказал: "В связи с вступлением в силу нового законодательства было отозвано 254 диппаспорта. Еще 100 человек сдали свои паспорта добровольно. Что касается конкретно Мхитаряна, то я не могу предоставить вам какую­либо информацию, поскольку она конфиденциальна и защищается законом о личных данных", - сказал Балаян.

При этом он добавил, что дипломатические паспорта сдал ряд чиновников, депутатов, представителей иных сфер, которые согласно новому законодательству больше не имеют права обладать ими.

Ранее, в СМИ появилась информация, что член сборной Армении по футболу, кумир армянских футбольных болельщиков Генрих Мхитарян вчера был лишен дипломатического паспорта.