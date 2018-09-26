Среда, 26 Сентября 2018 13:04

АрмИнфо. Армения будет осуществлять гуманитарную миссию в Сирии исключительно под армянским флагом. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Пресс-секретарь МИД Армении еже раз подчеркнул, что армянское участие носит исключительно гуманитарный характер, в Сирию будут направлены военные врачи, саперы, а также личный состав для обеспечения их безопасности. Балаян также отметил, что армянские специалисты будут в основном осуществлять миссию в густонаселенных армянами районах. "Армения получила просьбу от сирийской стороны направить гуманитарную миссию несколько месяцев назад. Речь не идет о военном присутствии. Хотел бы подчеркнуть, что мы не можем со стороны спокойно смотреть на то, что происходит в дружественной Сирии. Напомню, что до сирийского кризиса в САР проживала порядка 120 тысяч наших соотечественников. Их число сегодня многократно сократилось. И сегодня перед нами стоит задача оказать посильную помощь нашим соотечественникам, продолжающим проживать на территории Сирии, содействовать сохранению и безопасности не только армянской общины, но и армянскому культурному наследию на территории страны", - резюмировал Балаян.

Напомним, что речь идет об отправке в Сирию подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава

для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.