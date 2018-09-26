Среда, 26 Сентября 2018 13:03

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в штаб-квартире ООН обсудили дальнейшее развитие отношений между Арменией и Евросоюзом.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили вопросы, направленные на расширение взаимодействия, а также коснулись дальнейших шагов, нацеленных на претворение в жизнь Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении придерживается пути поступательного демократического развития страны, обеспечения верховенства закона, защиты прав человека, укрепления конкурентной и благоприятной бизнес-среды. В данном контексте глава правительства придал важность всеобъемлющему содействию ЕС происходящим в Армении демократическим реформам. Коснувшись внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана, Пашинян отметил, что свыше 80% проголосовали за блок <Мой шаг>.

Это, как указал премьер, указывает на то, что общество проголосовало в пользу проведения внеочередных парламентских выборов. Как подчеркнул глава армянского правительства, выборы были свободными и прозрачными, а тот факт, что потерпевшие поражение политические силы поздравили победителя, является беспрецедентным в Армении и может стать хорошей политической культурой. Глава правительства проинформировал также, что в ближайшее время собирается начать консультации с другими политическими силами по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов. Йоханнес Хан, в свою очередь, отметил, что ЕС будет последовательно продолжать программы и мероприятия, нацеленные на стимулирование взаимодействия с Арменией, оказывая в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве содействие дальнейшему укреплению демократии в стране, верховенства закона и защиты прав человека, а также реформам по развитию судебной системы. Хан подчеркнул, что Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС по инициированным коренным реформам в соответствии с приоритетами правительства Армении.