Среда, 26 Сентября 2018 13:03

АрмИнфо. Дело в отношении 16-летнего гражданина Турции Умуту Али Озмена, незаконно пересекшего границу Армении, прекращено. Об этом 26 сентября в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Представитель МИД Армении напомнил, что ранее отец мальчика обратился к армянским властям с просьбой отпустить юношу. "Дело в отношении турецкого юноши прекращено. Сейчас мы ждем реакции турецкой стороны. Более того, насколько я информирован, отец мальчика уже находится в Армении для сопровождения сына на родину", - заключил Балаян.

Отметим, что Омзен незаконно пересек турецко-армянскую границу в начале августа. Его задержали российские пограничники и передали армянской стороне. В Генпрокуратуре РА, было возбужденное уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы РА. В ведомстве сообщили сегодня, что дело в отношении юноши прекращено.