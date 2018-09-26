Среда, 26 Сентября 2018 13:02

АрмИнфо.Свободные и справедливые выборы должны стать и станут необратимой реальностью в Армении. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-ей сессии Генассамблеи ООН.

Говоря о внутриполитической ситуации в Армении, Пашинян, в частности, отметил: "Я бы хотел кратко остановиться на нашей победе над авторитарной властью. Народ Армении сумел осуществить непредсказуемую и беспрецедентную революцию, без насилия, жертв или беспорядков. Я был избран в парламенте, в котором у меня было всего четыре надежных голоса, в том числе и мой собственный. Но это стало возможным. Это случилось, потому что люди требовали, и парламент, избранный всего лишь год назад, подчинился воле народа, не имея иной альтернативы. Сегодня парламент продолжает работать, но он не отражает волю нашего народа".

По его словам, выборы в Совет старейшин Еревана стали важным экзаменом для проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов. "Тот факт, что с момента обретения Арменией независимости и до сих пор впервые все кандидаты поздравили победившего кандидата, говорит об установлении в нашей стране совершенно новой политической культуры",- заметил премьер, подчеркнув, что в том же духе власти собираются провести и внеочередные парламентские выборы.

"Свободные, справедливые и прозрачные выборы должны стать и станут необратимой реальностью в Армении, что приведет к становлению сильных и жизнеспособных демократических институтов и противовесов. Создается новая политическая система, которую мы называем прямой, непосредственной властью и управлением народа. Возлагая на себя ответственность, наша команда имеет четкое видение и сильную политическую волю по осуществлению фундаментальных реформ, направленных на ликвидацию коррупции, прозрачное, подотчетное и эффективное управление, верховенство прав и закона, обеспечение независимости судебной системы, а также стимулирование экономического роста",- резюмировал он.