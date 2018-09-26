Среда, 26 Сентября 2018 12:31

АрмИнфо. На территории Армении нет ни американских лабораторий, ни лабораторий какой-либо другой страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, реагируя на публикации в СМИ о том, что российские эксперты получили доступ, к так называемым лабораториям на территории Армении.

"Все эти лаборатории действуют под полномочиями Республики Армения, и где работают только наши граждане. Да, российские эксперты были в этих лабораториях, начиная с 2017 года и это вполне созвучно армяно-российскими дружественным отношениям", - резюмировал Балаян.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы и в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5, а общая объем финансирования составил $18 млн. В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели