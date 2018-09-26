Среда, 26 Сентября 2018 12:20

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения), в связи с участившимися на рынке случаями оформления кредитов путем посреднических компаний, которые входя в доверие и вводя в заблуждение граждан, обещают содействие в получении кредита, ссылаясь на сотрудничество с Банком, предупреждает граждан остерегаться от услуг лжепосреднических компаний.

"Во избежание аналогичных ситуаций еще раз обращаем Ваше внимание на то, что Банк ВТБ (Армения) не пользуется посредническими услугами третьих лиц. В случае необходимости в получении кредита настоятельно рекомендуем Вам напрямую обращаться в филиалы Банка ВТБ (Армения), не прибегая к помощи посредников. Филиалы Банка, действующие по всей территории Армении, предоставляют различные виды кредитов как физическим, так и юридическим лицам", - говорится в сообщении Банка.

В сообщении поясняется, что впоследствии, лжепосреднические компании, предоставляя некорректную информацию, требуют большие комиссии, тем самым вводя клиентов в затруднительную ситуацию.

Для получения подробной информации о кредитовании в Банке ВТБ (Армения) Вы можете посетить филиалы Банка, позвонить в Единую контактную службу по номеру 87-87 или посетить официальный сайт Банка www.vtb.am.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по охвату филиальной сети, насчитывающей 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.