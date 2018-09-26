Среда, 26 Сентября 2018 11:56

АрмИнфо.Армения привержена созданию научных и инклюзивных площадок, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Премьер подчеркнул, что тема совещаний "ООН для всех людей, глобальное лидерство и всеобщая ответственность для развития мирных, справедливых и стабильных обществ" подразумевает последовательный подход к Повестке-2030 и целям устойчивого развития. ООН и ее Повестка развития, как указал Пашинян, должны быть гармоничны и доступны для всех. Глава правительства напомнил, что ранее, в июле этого года, в ходе Политического форума на высоком уровне Армения представила свой первый добровольный доклад о реализации целей устойчивого развития. Это важное событие, по его словам, совпало с эпохальными политическими развитиями, которые характеризируются демократическими процессами и широкомасштабными реформами. "Армения привержена созданию научных и инклюзивных площадок, которые призваны ускорить реализацию Повестки развития. В этом контексте мы принимаем незаменимую роль ООН и ее специализированных агентств, а также важность сотрудничества с другими партнерами", - заявил Пашинян. Как указал глава армянского правительства, будучи новоизбранным членом ECOSOC, а также членом Совета по защите прав человека, Армения окажет содействие инклюзивному и стабильному росту, а также защите прав человека и его основных свобод. "2018 год - это год, когда будет юбилей двух важных документов, связанных с правами человека - 70-летие Декларации по защите прав человека и Конвенции по предотвращению и осуждению геноцидов. Каждый из этих документов имеет свою историю, и каждый из них стал краеугольным камнем для развития прав человека>, - отметил премьер.