Среда, 26 Сентября 2018 11:55

АрмИнфо.Армения придает важность развитию и расширению сотрудничества с Программой развития ООН, последовательному углублению партнерских связей. Об этом накануне в ходе обсуждений в Нью-Йорке на мероприятии, озаглавленном Leaving No One Behind in an Age of Technological Revolution, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, на меропрятиии обсуждались вопросы, касающиеся развития сотрудничества в эпоху

технологической революции, обмена опытом и развития государств. По словам армянского премьера, развитие и углубление отношений с

Программой развития ООН содействует развитию системы государственного управления страны, реформах в раличных сферах, обмена опытом. Глава исполнительной власти отметил, что правительство Армении идет по пути изменения структуры экономики, делая упор на развитие сферы высоких

технологий. "Наша цель - превратить Армению из аграрной страны в страну высоких техногий, осуществление революции в экономической сфере, что является для нас важнейшей задачей", - сказал Никол Пашинян. Он добавил, что после происходящих в Армении процессов одним из приоритетов является осуществление реальных шагов в направлении развития экономики страны, в том числе, повышение роли инновационных технологий, развитие системы управления и образования.

Глава правительства подчеркнул важность реализуемых Программой развития ООН в Армении программ. Он выразил убеждение, что они окажут содействие последовательному развитию и прогрессу страны. В своем выступлении Никол Пашинян указал на важность раскрытия в стране технологического потенциала, возможности сферы информационных технологий. Он также коснулся возможностей для осуществления инвестиций.