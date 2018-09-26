|Балаян: Встреча Пашинян-Алиев не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|МИД: Встреча Пашинян-Трамп не состоялась из-за насыщенных графиков армянского премьера и американского лидера
|ВБ подтвердил готовность содействовать Армении в области охраны окружающей среды
|Специальная следственная служба Армении: Левон Ераносян совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Балаян: Армения будет осуществлять гуманитарную миссию в Сирии исключительно под армянским флагом
|Йоханнес Хан: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС по инициированным коренным реформам
|Балаян: Ереван ждет реакции Анкары по вопросу передачи 16-летнего турка, незаконно пересекшего границу Армении
|Пашинян с трибуны ООН: В Армении парламент продолжает работать, но он не отражает волю народа
|Ереван: На территории Армении нет ни американских лабораторий, ни лабораторий какой-либо другой страны
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает граждан остерегаться от услуг лжепосреднических компаний
|16-летний турок незаконно пересекший границу Армении освобожден из-под стражи
|Армения окажет содействие инклюзивному и стабильному росту, а также защите прав человека и его основных свобод - Пашинян
|Премьер: Армения придает важность развитию и расширению сотрудничества с Программой развития ООН
|Делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с вице-президентом Швейцарии
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Пашинян и Роухани подчеркнули особый характер армяно-иранских отношений
|Армения и Ливан нацелены на последовательное развитие традиционных дружественных отношений
|Мнацаканян обсудил карабахскую проблему с минскими посредниками
|Никол Пашинян с трибуны ООН: По итогам "бархатной революции" внешняя политика Армнении не претерпела изменений
|Премьер: Армения ответственно подходит к подготовке саммита Международной организации Франкофонии
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го сентября
|Премьер-министр Армении в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном генеральным секретарем ООН
|Образовательная площадка "Dasaran.am" представила программу по повышению эффективности призывной кампании в Армении
|Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Ераносяну
|В Армении пройдут совместные учения подразделений вооруженных сил Армении и России
|Доминик де Буман: Демократические процессы могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития Армении
|В Армении предотвращена попытка провоза гражданином Ирана транзитом в Австралию крупной партии наркотиков
|По фактам 53 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Посол Армении не исключил встречу Путин-Пашинян в Душанбе
|Актуальные вопросы российско-армянских отношений обсудили Григорий Карасин и Арсен Гаспарян
|Презентован доклад омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян"
|С 26 по 27 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий
|Президент Армении отозвал послов в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах
|Дуня Миятович подвела итоги визита в Армению: От защиты прав женщин и ЛГБТ- сообщества до событий 1 марта 2008 года
|Кандидат в президенты Украины в качестве примера информационной открытости для украинской власти привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Инцидент в медцентре "Григор Лусаворич" произошел по причине взрыва кислородного баллона
|Звонить с домашнего телефона Beeline теперь выгоднее и удобнее
|Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу
|В ереванском медцентре "Григор Лусаворич" прогремел взрыв, есть жертва
|Пашинян на выставке "Armenia" в Метрополитен-музее: Американский народ сможет ознакомится с историей и культурой народа, первым принявшего христианство
|Эдуард Шармазанов в парламенте Беларуси: Проданное Азербайджану оружие стреляет по Армении
|ЦИК Армении вывесила на сайте списки лиц, проголосовавших на выборах в Совет старейшин Еревана
|Пакистан в очередной раз выразил поддержку Азербайджану по вопросу карабахского конфликта
|Баку грозится сбивать самолеты и вертолеты АО НКР, осуществляющие тренировочные полеты
|Главы МИД Армении и Туниса обсудили пути активизации политического диалога
|Представители Военной полиции Армении приняли участии в конференции "Партнеры НАТО" в Софии
|Роберт Кочарян подал иск против Никола Пашиняна: он настаивает на публичных извинениях премьера
|Саммит Франкофонии откроет новую страницу в отношениях между Арменией и африканскими странами
|Офис Омбудсмена Армении дал оценку выборам в Совет старейшин Еревана
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го сентября
|Никол Пашинян получил приглашение посетить Кипр
|Никол Пашинян принял участие в саммите "Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков"
|Премьер-министр РА: Образ Манделы символизирует мир и человеческое достоинсто, одновременно олицетворяя непоколебимую борьбу и сострадание
|Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|"Еркир цирани" поздравила ереванцев с проведением выборов без массовых фальсификаций, вбросав и избирательных взяток
|Ереван и Рига обсуждают возможности открытия регулярных рейсов, которые свяжут столицы двух странт
|В ходе выборов Совета старейшин было зафиксировано 1155 случаев нарушений.
АрмИнфо. Делегация, возглавляемая Председателем НС Ара Баблояном, в рамках официального визита в Швейцарию встретилась в Берне с вице- президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером.
Поблагодарив за теплый прием, Председатель НС обратился к армяно-швейцарским межгосударственным отношениям, отметив, что с установлением дипломатических отношений они приобрели активную динамику развития особенно в последнее десятилетие. В этом контексте глава законодательного органа РА с удовлетворением подчеркнул тесное сотрудничество двух стран также на межпарламентском уровне, особо выделив вклад депутатских групп дружбы в развитии двусторонних связей.
По словам спикера НС, рамки армяно-швейцарского сотрудничества довольно широки - торгово- экономические связи, осуществляемое в рамках программ содействия активное сотрудничество, программы совершенствования профессиональных навыков и образовательные программы, включающее более десятка правовых документов договорно-правовое поле. Коснувшись региональных интеграционных процессов, Ара Баблоян отметил, что Армения может стать мостом для европейского и евразийского рынков и оказаться привлекательной для швейцарских инвесторов, заинтересованных возможностью вступления на обширный евразийский рынок без таможенной пошлины. Как поборник укрепления и развития дружественных отношений между Арменией и Швейцарией, Председатель НС заверил, что и впредь будут приложены усилия для еще большего упрочения и расширения двустороннего сотрудничества. Вице-президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер отметил, что дружба двух стран и народов опирается на прочный фундамент. В ходе встречи затронуты деятельность Торговой палаты Швейцария - Армения, оживление двусторонних экономических отношений, вопросы расширения сотрудничества в области туризма, культуры и ряде других сфер. Ара Баблоян, в частности, коснулся важности прямого авиасообщения между Арменией и Швейцарией. В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению налаженного успешного сотрудничества.
|Балаян: Встреча Пашинян-Алиев не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|МИД: Встреча Пашинян-Трамп не состоялась из-за насыщенных графиков армянского премьера и американского лидера
|ВБ подтвердил готовность содействовать Армении в области охраны окружающей среды
|Специальная следственная служба Армении: Левон Ераносян совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Балаян: Армения будет осуществлять гуманитарную миссию в Сирии исключительно под армянским флагом
|Йоханнес Хан: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС по инициированным коренным реформам
|Балаян: Ереван ждет реакции Анкары по вопросу передачи 16-летнего турка, незаконно пересекшего границу Армении
|Пашинян с трибуны ООН: В Армении парламент продолжает работать, но он не отражает волю народа
|Ереван: На территории Армении нет ни американских лабораторий, ни лабораторий какой-либо другой страны
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает граждан остерегаться от услуг лжепосреднических компаний
|16-летний турок незаконно пересекший границу Армении освобожден из-под стражи
|Армения окажет содействие инклюзивному и стабильному росту, а также защите прав человека и его основных свобод - Пашинян
|Премьер: Армения придает важность развитию и расширению сотрудничества с Программой развития ООН
|Делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с вице-президентом Швейцарии
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Пашинян и Роухани подчеркнули особый характер армяно-иранских отношений
|Армения и Ливан нацелены на последовательное развитие традиционных дружественных отношений
|Мнацаканян обсудил карабахскую проблему с минскими посредниками
|Никол Пашинян с трибуны ООН: По итогам "бархатной революции" внешняя политика Армнении не претерпела изменений
|Премьер: Армения ответственно подходит к подготовке саммита Международной организации Франкофонии
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го сентября
|Премьер-министр Армении в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном генеральным секретарем ООН
|Образовательная площадка "Dasaran.am" представила программу по повышению эффективности призывной кампании в Армении
|Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Ераносяну
|В Армении пройдут совместные учения подразделений вооруженных сил Армении и России
|Доминик де Буман: Демократические процессы могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития Армении
|В Армении предотвращена попытка провоза гражданином Ирана транзитом в Австралию крупной партии наркотиков
|По фактам 53 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Посол Армении не исключил встречу Путин-Пашинян в Душанбе
|Актуальные вопросы российско-армянских отношений обсудили Григорий Карасин и Арсен Гаспарян
|Презентован доклад омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян"
|С 26 по 27 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий
|Президент Армении отозвал послов в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах
|Дуня Миятович подвела итоги визита в Армению: От защиты прав женщин и ЛГБТ- сообщества до событий 1 марта 2008 года
|Кандидат в президенты Украины в качестве примера информационной открытости для украинской власти привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Инцидент в медцентре "Григор Лусаворич" произошел по причине взрыва кислородного баллона
|Звонить с домашнего телефона Beeline теперь выгоднее и удобнее
|Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу
|В ереванском медцентре "Григор Лусаворич" прогремел взрыв, есть жертва
|Пашинян на выставке "Armenia" в Метрополитен-музее: Американский народ сможет ознакомится с историей и культурой народа, первым принявшего христианство
|Эдуард Шармазанов в парламенте Беларуси: Проданное Азербайджану оружие стреляет по Армении
|ЦИК Армении вывесила на сайте списки лиц, проголосовавших на выборах в Совет старейшин Еревана
|Пакистан в очередной раз выразил поддержку Азербайджану по вопросу карабахского конфликта
|Баку грозится сбивать самолеты и вертолеты АО НКР, осуществляющие тренировочные полеты
|Главы МИД Армении и Туниса обсудили пути активизации политического диалога
|Представители Военной полиции Армении приняли участии в конференции "Партнеры НАТО" в Софии
|Роберт Кочарян подал иск против Никола Пашиняна: он настаивает на публичных извинениях премьера
|Саммит Франкофонии откроет новую страницу в отношениях между Арменией и африканскими странами
|Офис Омбудсмена Армении дал оценку выборам в Совет старейшин Еревана
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го сентября
|Никол Пашинян получил приглашение посетить Кипр
|Никол Пашинян принял участие в саммите "Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков"
|Премьер-министр РА: Образ Манделы символизирует мир и человеческое достоинсто, одновременно олицетворяя непоколебимую борьбу и сострадание
|Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|"Еркир цирани" поздравила ереванцев с проведением выборов без массовых фальсификаций, вбросав и избирательных взяток
|Ереван и Рига обсуждают возможности открытия регулярных рейсов, которые свяжут столицы двух странт
|В ходе выборов Совета старейшин было зафиксировано 1155 случаев нарушений.
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
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