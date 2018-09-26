Среда, 26 Сентября 2018 11:55

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая Председателем НС Ара Баблояном, в рамках официального визита в Швейцарию встретилась в Берне с вице- президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером.

Поблагодарив за теплый прием, Председатель НС обратился к армяно-швейцарским межгосударственным отношениям, отметив, что с установлением дипломатических отношений они приобрели активную динамику развития особенно в последнее десятилетие. В этом контексте глава законодательного органа РА с удовлетворением подчеркнул тесное сотрудничество двух стран также на межпарламентском уровне, особо выделив вклад депутатских групп дружбы в развитии двусторонних связей.

По словам спикера НС, рамки армяно-швейцарского сотрудничества довольно широки - торгово- экономические связи, осуществляемое в рамках программ содействия активное сотрудничество, программы совершенствования профессиональных навыков и образовательные программы, включающее более десятка правовых документов договорно-правовое поле. Коснувшись региональных интеграционных процессов, Ара Баблоян отметил, что Армения может стать мостом для европейского и евразийского рынков и оказаться привлекательной для швейцарских инвесторов, заинтересованных возможностью вступления на обширный евразийский рынок без таможенной пошлины. Как поборник укрепления и развития дружественных отношений между Арменией и Швейцарией, Председатель НС заверил, что и впредь будут приложены усилия для еще большего упрочения и расширения двустороннего сотрудничества. Вице-президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер отметил, что дружба двух стран и народов опирается на прочный фундамент. В ходе встречи затронуты деятельность Торговой палаты Швейцария - Армения, оживление двусторонних экономических отношений, вопросы расширения сотрудничества в области туризма, культуры и ряде других сфер. Ара Баблоян, в частности, коснулся важности прямого авиасообщения между Арменией и Швейцарией. В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению налаженного успешного сотрудничества.