Среда, 26 Сентября 2018 11:50

АрмИнфо.Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа. Об этом, выступая на 73-й сессии ГА ООН, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Как указал глава армянского правительства, урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом внешней политики Армении. "Статус и безопасность Республики Арцах будут исключительным приоритетом Армении в переговорном процессе. Любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека", - подчеркнул Пашинян. По его словам, Армения продолжит конструктивное участие в мирном процессе по урегулированию конфликта в формате МГ ОБСЕ, которой предоставлен единственно признанный международный мандат на урегулирование конфликта.

Как считает Пашинян, если Азербайджан верен мирному процессу, то должен начать диалог с основным субъектом конфликта - с Нагорным Карабахом. "По каждому поводу Азербайджан заявляет, что Карабах должен стать частью его территории.

Одновременно заявляет, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Задача в том, как может Азербайджан иметь претензии на Карабах без диалога с ним. Это возможно только в том случае, если руководство Азербайджана заинтересованно не в самом народе, а в территории. Таким образом, становится очевидно, что Баку намерен зачистить Карабах от армян, как это было сделано в Нахичеване. А это дает право НКР говорить о том, что стать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление. Следовательно, Нагорный Карабах не должен быть в составе Азербайджана - если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа>, - подчеркнул Пашинян.

Как указал армянский премьер, конфликт может и должен быть решен только на основе взаимных уступок с обеих сторон и в атмосфере мира, а не войны.