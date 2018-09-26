Среда, 26 Сентября 2018 11:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.

В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы повестки двусторонних отношений. Была подчеркнута важность развития сотрудничества с учетом существующего потенциала, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Пашинян подчеркнул особый характер армяно-иранских отношений.

В свою очередь, Роухани отметил, что между сторонами высокий уровень доверия. По словам президента ИРИ, армянская община играет важную роль в развитии страны и пользуется большим уважением. Говоря об экономическом сотрудничестве, президент Ирана выразил уверенность в том, что формирование зоны свободной торговли с ЕАЭС даст возможность еще более углубить армяно- иранские экономические связи.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, дорожного строительства, логистики. Хасан Роухани пригласил Никола Пашиняна посетить Иран и выразил уверенность в том, что визит даст возможность еще более детально обсудить пути расширения сотрудничества.