Среда, 26 Сентября 2018 11:49

АрмИнфо.Армения и Ливан нацелены на последовательное развитие традиционных дружественных отношений. Об этом шел разговор на состоявшейся 25 сентября на полях 73-ой сессии Генеральной ассмблеи ООН встрече премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи собеседники с удовлетворением констатировали высокий уровень политического сотрудничества. Стороны указали на важность углубления и экономических связей, увеличения объемов двустороннего товарооборота. В этом контексте была подчеркнута необходимость проведения бизнес форумов.

Никол Пашинян и Мишель Аун обсудили вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия в различных сферах и процесс подготовки к саммиту Международной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване в октябре текущего года.

Президент Ливана подтвердил свое участие в данном саммите и выразил убеждение, что он пройдет на высоком уровне.

Собеседники также указали на важную роль армянской диаспоры Ливана в расширении двусторонних связей. Мишель Аун подчеркнул, что успехи местной армянской общины в различных сферах страны способствуют развитию и прогрессу государства.