Среда, 26 Сентября 2018 11:48

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Нью-Йорке встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шеффером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мнацаканян подтвердил готовность Еревана к мирному урегулированию карабахского конфликта. Он подчеркнул важность формирования атмосферы мира, акцентировав внимание на необходимости воздержания от шагов, способствующих эскалации ситуации.

Министр обратил внимание посредников на периодические попытки Баку обострить ситуацию на границе с Арменией и линии соприкосновения с Арцахом, в результате которых в последнее время погибли двое военнослужащих ВС Армении и АО Арцаха. Он заметил, что подобные шаги АР наносят серьезный ущерб мирному процессу, в частности, накануне организованной при посредничестве сопредседателей встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Собеседники обменялись мнениями в связи с предстоящей встречей глав МИД и других вопросов повестки.