Среда, 26 Сентября 2018 11:21

АрмИнфо. В повестке внешней политики Армении нет резких поворотов, несмотря на коренные изменения во внутриполитической жизни страны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73- ей сессии Генассамблеи ООН.

По словам премьера, преемственность внешней политики Армении свидетельствует о том, что она является предсказуемым и надежным партнером. "Наши международные обязательства не подлежат пересмотру. Наша позиция четкая: Армения готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми партнерами. Мы не намерены развивать наши отношения с одним партнером за счет другого. Мы придаем важное значение роли многосторонности на глобальном и региональном уровнях",

- заявил Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что Армения под эгидой ООО вовлечена в различные "всеобъемлющие и жизнеспособные программы сотрудничества". Это, как указал глава армянского правительства, имеет особое значение для страны, которая сама имеет серьезную озабоченность в связи с вопросами безопасности. "Мы осознаем, что безопасность нашей страны тесно соприкасается с безопасностью других стран и что глобальный мир требует согласованных действий", - отметил он. В связи с этим, Пашинян отметил, что Армения готова расширить гуманитарную миссию, направленную на удовлетворение насущных потребностей армянской общины в Сирии. "Как народ, переживший ужасы геноцида, армяне очень чувствительны к вопросам безопасности своих близких и готовы сделать все для их защиты", - подчеркнул премьер-министр Армении.