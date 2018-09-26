Среда, 26 Сентября 2018 11:21

АрмИнфо.На полях 73-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем комиссии Африканского Союза Мусой Факи.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили процесс выполнения работ по подготовке саммита

Международной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване в октябре текущего года. Никол Пашинян отметил, что Армения ответственно подходит к подготовке данного мероприятия, готова провести его на самом высоком уровне и тепло принять африканские делегации на высоком уровне.

Мусса Факи выразил убеждение, что саммит окажет содействие Армении в развитии и углублении связей с африканскими странами.

Собеседники подчеркнули важность предстоящего бизнес форума, который будет проведен в рамках саммита. Бизнес форум, по мнению собеседников, станет новым импульсом для расширения предпринимательских связей.