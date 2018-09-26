Среда, 26 Сентября 2018 11:06

АрмИнфо.. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19, 19а на ул. Давида Анахта, жилые дома 62, 62/1 на ул. Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

жилые дома 4, 5, 6, 7 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 20, 21, 22, 23, 25/1, 26, 27, 29, 30, 31 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 2-30 (четные) на ул. Белинского, собственные дома 12-24 (четные) на ул. Мичурина, собственные дома 1-4 на ул. Некрасова, собственные дома 25-43, 45-49 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-41 на 8-ой улице, 26-50 на 11-ой улице Ареша, собственные дома 4-36, 121, 123, 147, 149 на ул. Мурацан, собственные дома 3-33 на ул. Некрасова, собственные дома 9-33 на ул. Суворова, жилые дома 1, 3, 3А на пр. Аршакуняца;

10:30-16:30 жилые дома 1, 2, 3, 7 на ул. Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве, жилые

дома 30, 32, 34, 34а, 36 на ул. Абовяна, жилые дома 7, 9 на ул. Московяна, собственные дома 76-84 на переулке Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 21, 25 на ул. Саряна, собственные дома 88, 90, 92 на ул. Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на ул. Каджазнуни, жилые дома 84/1, 86, 86/7 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на ул. Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Маштоца, жилой дом 6 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, жилые дома 19, 21, 23, 48, 54 на ул. Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 поликлиника N9, жилой дом 30 на ул. Ширака, жилой дом 2 на ул. Кармир Блур, жилой дом 41 на ул. Арташисян и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 3-ем переулке Арашисян, жилой дом 4 на ул. Ованнисян, собственный дом на 3-ей улице Мак-Варди, детский сад N 141, жилые дома 13, 15, 17 на ул. Ширака и вспомогательные хозяйства, жилые дома 18 на ул. Чехова, 7, 77, 77а на ул. Багратуняца, медцентр N 5, жилые дома 45, 47, 49 на пр. Аршауняца, 28, 30, 30/1, 30/2 на ул. Гарегина Нжде, школа N66, жилые дома 2а, 3, 13 на ул. Ахбюра Сероба и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/3, 4, 4а, 6 на ул. Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28/2 на ул. Сосе, кондоминиум "Сосе-28" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 37 на пр. Комитаса, ОО "Мьюд" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N 36, жилые дома 15, 17 на ул. Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнском марзе:

11:00-17:00 села Египатруш, Араландж, Шогакн и Джрамбар;

в Котайкском марзе:

11:00-15:00 частично село Гетаргел;

11:00-17:00 частично села Акунк и Балаовит; частично квартал "Багрванд" села Джрвеж;

в Гегаркуникском марзе:

11:30-14:00 общины Верин Геташен, Цаккар, Личк, Вардадзор, Еранос, Цовасар, МГЭС "Шохага>;

13:30-14:30 частично община Варсер, станция автообслуживания, телецентр, служба оперативного контроля <Гегама", газозаправочные

станции "ЛевЛен" и "Газа АМА", ЧП "Усик Седраккян", "Ранчпар", "А.Погосян", "Э.Мхитарян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 западная часть села Покр Сарар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 1 -ая улица села Сарнахбюр в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Меграшат, Вохчи, Бюракн, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "Веон Армения", пограничные заставы N 7, 8, 9 в Амасийском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 город Туманян;

10:00-14:00 села Дарпас и квартал "Сари таг" в городе Ванадзор;

в Сюникском марзе:

11:00-15:00 частично село Шинуайр;

11:00-16:00 улицы Севан и Арзуманян в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.