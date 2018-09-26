Среда, 26 Сентября 2018 11:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 сентября в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем в честь глав делегаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Затем, как передает источник, глава армянского правительства на 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял также участие в открытии общей дискуссии, в ходе которой выступили генсек ООН Антонио Гутереш и президент США Дональд Трамп.

В Нью-Йорке в рамках генассамбели ООН планируются двусторонние встречи Никола Пашиняна с главами государств и международных организаций.