Среда, 26 Сентября 2018 10:47

АрмИнфо. Образовательная площадка "Dasaran.am" совместно с Министерством обороны Армении в ближашее время выступят с новыми совместными инициативами. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Согласно источнику, ответственные образовательной площадки "Dasaran.am" накауне представили главе оборонного ведомства Армении Давиду Тонояну, руководящему составу вооруженных сил страны программу, реализация которой позволит более эффективно организовать призывную кампанию и повысит обратную связь между военнослужащими и их родителями.

Давид Тоноян положительно оценил совместную инициативу и поручил сформировать рабочу группу, разработать необходимый пакет действий по выполнению положений программы.