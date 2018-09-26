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АрмИнфо. Образовательная площадка "Dasaran.am" совместно с Министерством обороны Армении в ближашее время выступят с новыми совместными инициативами. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Согласно источнику, ответственные образовательной площадки "Dasaran.am" накауне представили главе оборонного ведомства Армении Давиду Тонояну, руководящему составу вооруженных сил страны программу, реализация которой позволит более эффективно организовать призывную кампанию и повысит обратную связь между военнослужащими и их родителями.
Давид Тоноян положительно оценил совместную инициативу и поручил сформировать рабочу группу, разработать необходимый пакет действий по выполнению положений программы.
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|Делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с вице-президентом Швейцарии
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|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го сентября
|Премьер-министр Армении в Нью-Йорке принял участие в приеме, организованном генеральным секретарем ООН
|Образовательная площадка "Dasaran.am" представила программу по повышению эффективности призывной кампании в Армении
|Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Ераносяну
|В Армении пройдут совместные учения подразделений вооруженных сил Армении и России
|Доминик де Буман: Демократические процессы могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития Армении
|В Армении предотвращена попытка провоза гражданином Ирана транзитом в Австралию крупной партии наркотиков
|По фактам 53 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Посол Армении не исключил встречу Путин-Пашинян в Душанбе
|Актуальные вопросы российско-армянских отношений обсудили Григорий Карасин и Арсен Гаспарян
|Презентован доклад омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян"
|С 26 по 27 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий
|Президент Армении отозвал послов в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах
|Дуня Миятович подвела итоги визита в Армению: От защиты прав женщин и ЛГБТ- сообщества до событий 1 марта 2008 года
|Кандидат в президенты Украины в качестве примера информационной открытости для украинской власти привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Инцидент в медцентре "Григор Лусаворич" произошел по причине взрыва кислородного баллона
|Звонить с домашнего телефона Beeline теперь выгоднее и удобнее
|Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу
|В ереванском медцентре "Григор Лусаворич" прогремел взрыв, есть жертва
|Пашинян на выставке "Armenia" в Метрополитен-музее: Американский народ сможет ознакомится с историей и культурой народа, первым принявшего христианство
|Эдуард Шармазанов в парламенте Беларуси: Проданное Азербайджану оружие стреляет по Армении
|ЦИК Армении вывесила на сайте списки лиц, проголосовавших на выборах в Совет старейшин Еревана
|Пакистан в очередной раз выразил поддержку Азербайджану по вопросу карабахского конфликта
|Баку грозится сбивать самолеты и вертолеты АО НКР, осуществляющие тренировочные полеты
|Главы МИД Армении и Туниса обсудили пути активизации политического диалога
|Представители Военной полиции Армении приняли участии в конференции "Партнеры НАТО" в Софии
|Роберт Кочарян подал иск против Никола Пашиняна: он настаивает на публичных извинениях премьера
|Саммит Франкофонии откроет новую страницу в отношениях между Арменией и африканскими странами
|Офис Омбудсмена Армении дал оценку выборам в Совет старейшин Еревана
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го сентября
|Никол Пашинян получил приглашение посетить Кипр
|Никол Пашинян принял участие в саммите "Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков"
|Премьер-министр РА: Образ Манделы символизирует мир и человеческое достоинсто, одновременно олицетворяя непоколебимую борьбу и сострадание
|Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|"Еркир цирани" поздравила ереванцев с проведением выборов без массовых фальсификаций, вбросав и избирательных взяток
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