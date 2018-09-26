Среда, 26 Сентября 2018 10:46

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему командующему войсками Полиции Армении, бывшему заместителю начальника Полиции Армении, генерал-лейтенанту полиции Левону Ераносяну. Как сообщил корреспонденту АрмИнфо его адвокат Тигран Сафарян, Ераносян себя виновным не признает.

По словам адвоката, накануне в ССС Ераносяну представили решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Он обвиняется по признакам ч. 2-ой и 3-й ст. 309-й Уголовного кодекса РА (превышение должностных полномочий, сопровождавшееся насилием и использованием специальных средств, повлекшее за собой тяжелые последствия). На данном этапе, как указал адвокат, Левон Ераносян. воспользовавшись своим правом, отказался давать показания. Вместе с тем он не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению.

Как пояснил Сафарян, экс-командующего войсками полиции обвиняют в том, что он, не без соответствующих полномочий применил специальные средства.

Напомним, что во время акций протеста 16 и 22 апреля с.г. подразделения полиции применили спецсредства против демонстрантов. Речь идет о разгоне акций протеста на улицах Баграмяна и Арцаха в Ереване: 16 апреля, по данным полиции на проспекте Баграмяна в Ереване были применены 4 светошумовые гранаты типа <Заря-2>, 2 светошумовые гранаты (40 мм) типа <Свириль> (АС3-40), а 22 апреля на улице Арцаха - 5 светошумовых гранат типа <Заря-2>. В общей сложности ранения получили 26 служащих полиции, в больницы были доставлены более 60 граждан.