Среда, 26 Сентября 2018 10:45

АрмИнфо.С 8 по 13 октября в Армении пройдут совместные учения подразделений вооруженных сил Армении и России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.

Согласно источнику, учения, в которых будут задействованы подразделения Объединенной группировки войск вооруженных сил Армении

и России, пройдут на учебно-тренировочном полигоне им. маршала Баграмяна. Целью учений является улучшение практических навыков командиров полков и батальонов, обеспечение координации при проведении операций и управления подразделениями, повышение уровня боевой готовности.

В рамках подготовки к учениям 25 сентября в воинской части "Баграмян" под руководством командующего Объединенными войсками вооруженных Сил Армении и России, генерал- майора Тиграна Парваняна были проведены обследования местности, определены меры, предусмотренные совместным планом действий, а также уточнены составы соответствующих рабочих групп.