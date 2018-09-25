Вторник, 25 Сентября 2018 19:56

АрмИнфо.Находящаяся с официальным визитом в Берне парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Ара Баблояном, 25 сентября провела встречу с председателем Национального совета Швейцарии Домиником де Буманом.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи председатель Национального совета Швейцарии выразил признательность армянской стороне за теплый прием в ходе своего визита в Ереван в феврале текущего года. Доминик де Буман приветствовал происходящие в Армении демократические процессы, отметив, что они могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития и процветания страны. "Для меня понятно все это, поскольку Армения является страной культуры и лучших традиций", - сказал Доминик де Буман. Ара Баблоян, выразив признательность за приглашение и теплый прием, отметил, что Армения придает большое значение стабильности и преемственности своих отношений с Швейцарией. Сформирован политический диалог на высоком уровне, активны межпарламентские связи, сотрудничество групп дружбы, существует атмосфера взаимного доверия и взаимопонимания. Спикер выразил надежду, что данный визит окажет содействие еще большему укреплению межпарламентских отношений.

"Дружба наших народов двух стран имеет многовековую историю, в разных ситуациях Швейцария всегда была с армянским народом", - сказал глава армянского парламента, указав на посредническую роль Швейцарии в армяно-турецком сближении. "Во время встреч мы неоднократно отмечали, что у нас нет проблем с народом Турции или Азербайджана, у нас есть проблема с теми лидерами, которые не могут понять или оценить ценности, которые мы с вами разделяем. Мы должны стремиться сделать все для развития демократии и прав человека, как в Армении, так и в Арцахе", - подчеркнул спикер НС РА. По его словам, трудно развить демократию и открыть двери в Европу в регионе, в котором сложился авторитарный режим, в основном, в Турции и Азербайджане. Коснувшись событий в Армении, Ара Баблоян подчеркнул, что Армении снова удалось удивить мир своим гуманизмом, терпимостью и демократическими достижениями. Он выразил уверенность, что независимо от смены политических сил армяно-швейцарские отношения будут продолжать развиваться в том же духе. Стороны также указали на необходимость активизации двусторонних экономических связей, была подчеркнута важность сотрудничества, в частности, по таким направлениям, как сельское хозяйство, наука, туризм, образование.