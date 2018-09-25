Вторник, 25 Сентября 2018 19:56

АрмИнфо. В находящемся в зоне "Армпочты" системы контроля зафиксирована попытка провоза по территории Армении крупной партии наркотиков. По итогам таможенного обследования выявлены 4 скульптуры с изображением женского лица, содержащие наркотик типа <метамфетамин" общим весом в 13,7 кг. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов РА.

Согласно источнику, в результате проведенных управлением по борьбе с контрабандой КГД и главным управлением по борьбе с организованной

преступностью Полиции РА оперативно- розыскных мероприятий выяснилось, что гражданин Ирана А.С. с помощью почтовой связи предпринял попытку провоза скульптур из наркотического вещества транзитом по территории Армении в Австралию.

По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам 267.1 статье Уголовного кодекса РА.