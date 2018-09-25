Вторник, 25 Сентября 2018 19:55

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении по данным на 25 сентября рассмотрела и изучила 90 публикаций СМИ относительно нарушений в ходе электорального процесса в ереванский совет старейшин.

Были также изучены три сигнала, поступившие на горячую линию прокуратуры, 4 публикации граждан в соцсетях, одно дело было принято в административное производство. В полицию Армении поступил 161 сигнал.

Полиция изучила 203 сигнала о нарушениях, подавляющее большинство из них было необоснованным. Меж тем, 53 сигнала содержали признаки избирательных нарушений, в этой связи было поручено подготовить по ним материалы, согласно статьям 180 и181 УК РА.

21 материал готовится по признакам многократного голосования, 11 в связи с нарушением тайны голосования, 7 по фактам раздачи взяток, 12 по признакам нарушения избирательного права и 1 из-за препятствования осуществлению агиткампании