Вторник, 25 Сентября 2018 18:00

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться на саммите СНГ в Душанбе. Такое мнение выразил 25 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Сложно сказать. Выдвигаются разные версии. В этом году еще предстоят встречи лидеров двух стран. В Астане будет Совет коллективной безопасности ОДКБ, потом в декабре будет саммит стран ЕАЭС. То есть, у них встречи будут", - сказал он журналистам, передает РИА Новости.

При этом дипломат затруднился сказать, когда точно может состояться визит Владимира Путина в Ереван. Посол отметил, что приглашение было недавно передано Пашиняном российской стороне. "Тем более, в Душанбе они встретятся сейчас через пару дней", - добавил Тоганян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после визита в Москву заявил, что пригласил российского лидера в Армению, однако затруднился назвать сроки визита последнего.

Заседание Совета глав государств, Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Душанбе 27 -28 сентября. Пашинян отправится в Душанбе сразу из Нью-Йорка, где он участвует в заседании Генассамблеи ООН.