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АрмИнфо. Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел встречу с главным советником премьер-министра Армении Арсеном Гаспаряном.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РФ, в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-армянских отношений, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
|Доминик де Буман: Демократические процессы могут стать наилучшим стимулом для дальнейшего развития Армении
|В Армении предотвращена попытка провоза гражданином Ирана транзитом в Австралию крупной партии наркотиков
|По фактам 53 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Посол Армении не исключил встречу Путин-Пашинян в Душанбе
|Актуальные вопросы российско-армянских отношений обсудили Григорий Карасин и Арсен Гаспарян
|Презентован доклад омбудсмена Арцаха "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян"
|С 26 по 27 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий
|Президент Армении отозвал послов в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах
|Дуня Миятович подвела итоги визита в Армению: От защиты прав женщин и ЛГБТ- сообщества до событий 1 марта 2008 года
|Кандидат в президенты Украины в качестве примера информационной открытости для украинской власти привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Инцидент в медцентре "Григор Лусаворич" произошел по причине взрыва кислородного баллона
|Звонить с домашнего телефона Beeline теперь выгоднее и удобнее
|Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу
|В ереванском медцентре "Григор Лусаворич" прогремел взрыв, есть жертва
|Пашинян на выставке "Armenia" в Метрополитен-музее: Американский народ сможет ознакомится с историей и культурой народа, первым принявшего христианство
|Эдуард Шармазанов в парламенте Беларуси: Проданное Азербайджану оружие стреляет по Армении
|ЦИК Армении вывесила на сайте списки лиц, проголосовавших на выборах в Совет старейшин Еревана
|Пакистан в очередной раз выразил поддержку Азербайджану по вопросу карабахского конфликта
|Баку грозится сбивать самолеты и вертолеты АО НКР, осуществляющие тренировочные полеты
|Главы МИД Армении и Туниса обсудили пути активизации политического диалога
|Представители Военной полиции Армении приняли участии в конференции "Партнеры НАТО" в Софии
|Роберт Кочарян подал иск против Никола Пашиняна: он настаивает на публичных извинениях премьера
|Саммит Франкофонии откроет новую страницу в отношениях между Арменией и африканскими странами
|Офис Омбудсмена Армении дал оценку выборам в Совет старейшин Еревана
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го сентября
|Никол Пашинян получил приглашение посетить Кипр
|Никол Пашинян принял участие в саммите "Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков"
|Премьер-министр РА: Образ Манделы символизирует мир и человеческое достоинсто, одновременно олицетворяя непоколебимую борьбу и сострадание
|Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|"Еркир цирани" поздравила ереванцев с проведением выборов без массовых фальсификаций, вбросав и избирательных взяток
|Ереван и Рига обсуждают возможности открытия регулярных рейсов, которые свяжут столицы двух странт
|В ходе выборов Совета старейшин было зафиксировано 1155 случаев нарушений.
|Никол Пашинян: Итоги прошедших выборов показали, что парламентские силы, представленные в законодательном органе, не имеют соответствующего мандата от народа
|Армения и Германия согласовали сроки визита немецких бизнесменов в Ереван
|Армения начинает реализацию первого грантового проекта ЕФСР
|В мексиканском городе Морелия открылось почетное Генконсульство Армении
|Эдуард Шармазанов: Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения, Беларусь и Азербайджан
|Вечер памяти величайшего советского композитора Арно Бабаджаняна состоится 27 сентября в Администрации Президента РФ
|Директором Всеармянского фонда "Айастан" назначен Айкак Аршамян
|Президент Армении во французском Шамони провел переговоры с представителями Европарламента и двух десятков известных компаний и банков
|ЦИК обнародует подписанные избирательные списки на ереванских выборах
|Руководители парламентских групп дружбы Армения - Монголия обсудили перспективы сотрудничества
|Представитель блока "Мой шаг": Кадрового геноцида в мэрии по партийной принадлежности не будет
|Ара Баблоян поздравил политические силы, победившие на внеочередных выборах в мэрию Еревана
|Ваган Костанян: Смысл досрочных выборов в парламент - дать понять тем, кто не вписывается в реалии новой Армении, что им нет места в политике
|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это референдум доверия Пашиняну
|По фактам 42 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Политические силы, принявшие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, довольны их организацией и проведением
|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это не генеральная репетиция парламентских выборов
|В обращение парламента Армении внесен пакет законопроектов о защите интересов Армянской Апостольской церкви
|Цинкер: От встречи Мнацаканян-Мамедъяров не стоит ожидать прорывных результатов
|Банк ВТБ (Армения) запустил услугу интернет-эквайринга
|Айк Марутян ереванцам: Готов каждый час, каждую минуту служить вам
|"Сасна Црер": народ своей свободной волей отверг старые силы и сориентировался в направлении будущего
|Республиканцы не видят никакой логической связи между итогами ереванских выборов и роспуском парламента
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|"Процветающая Армения" признает результаты выборов в Совет старейшин Еревана и поздравляет блок "Мой шаг" с победой
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