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АрмИнфо. Армянофобия в Азербайджане носит системный характер. Об этом заявил омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, представляя специальный доклад "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян".
В основу доклада легли сведения из открытых источников, СМИ. В этой связи он отметил, что на многие азербайджанские ресурсы вход для пользователей из Армении закрыт. По словам омбудсмена, доклад несет три основных мессиджа. Первый проинформировать армянскую общественность об уровне ненависти к армянам в Азербайджане. "Даже я был удивлен такими проявлениями ненависти",- заметил Меликян. Второй мессиж направлен международному сообществу. "Мы должны на понятном английском языке довести до их сведения существующую объективную информацию. Надеемся на помощь партнеров в распространении доклада, в первую очередь в международной правозащитной среде", - отметил Меликян. Третий мессидж адресован армянской и арцахской общественности. "Мы должны понять, что нельзя уподобляться им. Это неприемлемо. Нельзя отравляться ненавистью", - отметил Меликян. В свою очередь, один из соавторов доклада, эксперт Анжела Элибегова заявила, что азербайджанская общественность на всех уровнях отравлена ненавистью ко всему армянскому. Эксперт напомнила, что глава азербайджанского государства, говоря об армянах, не стесняется в выражениях и ему вторят чиновники второго ранга, ретранслируют СМИ и экспертное сообщество. "Происходит психологическое насилие над собственными детьми, азербайджанских детей начиная со школьной cскамьи учат ненавидеть армян, нередко посредством дезинформации и фальсификаций. Дети заражены ненавистью. Даже если Азербайджан попытается что-то изменить, необходимо 1-2 поколения, чтобы отравленное сознание изменилось. Может, через 50 лет возможно будет говорить о положительных тенденциях, но не сейчас>, - отметила эксперт. В качестве примеров она привела факты запрета на въезд в республику лиц с армянскими фамилиями. "Даже предлагали создать госорган для проверки чистоты крови должностных лиц",- добавила эксперт. Доклад подготовлен при содействии фонда "Туфенкян".
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|Баку грозится сбивать самолеты и вертолеты АО НКР, осуществляющие тренировочные полеты
|Главы МИД Армении и Туниса обсудили пути активизации политического диалога
|Представители Военной полиции Армении приняли участии в конференции "Партнеры НАТО" в Софии
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|Офис Омбудсмена Армении дал оценку выборам в Совет старейшин Еревана
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го сентября
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|Никол Пашинян принял участие в саммите "Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков"
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|Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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|Ереван и Рига обсуждают возможности открытия регулярных рейсов, которые свяжут столицы двух странт
|В ходе выборов Совета старейшин было зафиксировано 1155 случаев нарушений.
|Никол Пашинян: Итоги прошедших выборов показали, что парламентские силы, представленные в законодательном органе, не имеют соответствующего мандата от народа
|Армения и Германия согласовали сроки визита немецких бизнесменов в Ереван
|Армения начинает реализацию первого грантового проекта ЕФСР
|В мексиканском городе Морелия открылось почетное Генконсульство Армении
|Эдуард Шармазанов: Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения, Беларусь и Азербайджан
|Вечер памяти величайшего советского композитора Арно Бабаджаняна состоится 27 сентября в Администрации Президента РФ
|Директором Всеармянского фонда "Айастан" назначен Айкак Аршамян
|Президент Армении во французском Шамони провел переговоры с представителями Европарламента и двух десятков известных компаний и банков
|ЦИК обнародует подписанные избирательные списки на ереванских выборах
|Руководители парламентских групп дружбы Армения - Монголия обсудили перспективы сотрудничества
|Представитель блока "Мой шаг": Кадрового геноцида в мэрии по партийной принадлежности не будет
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|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это референдум доверия Пашиняну
|По фактам 42 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Политические силы, принявшие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, довольны их организацией и проведением
|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это не генеральная репетиция парламентских выборов
|В обращение парламента Армении внесен пакет законопроектов о защите интересов Армянской Апостольской церкви
|Цинкер: От встречи Мнацаканян-Мамедъяров не стоит ожидать прорывных результатов
|Банк ВТБ (Армения) запустил услугу интернет-эквайринга
|Айк Марутян ереванцам: Готов каждый час, каждую минуту служить вам
|"Сасна Црер": народ своей свободной волей отверг старые силы и сориентировался в направлении будущего
|Республиканцы не видят никакой логической связи между итогами ереванских выборов и роспуском парламента
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|"Процветающая Армения" признает результаты выборов в Совет старейшин Еревана и поздравляет блок "Мой шаг" с победой
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