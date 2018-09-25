Вторник, 25 Сентября 2018 16:44

АрмИнфо. Армянофобия в Азербайджане носит системный характер. Об этом заявил омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, представляя специальный доклад "Армянофобия в Азербайджане: Организованная ненависть и вражда в отношении армян".

В основу доклада легли сведения из открытых источников, СМИ. В этой связи он отметил, что на многие азербайджанские ресурсы вход для пользователей из Армении закрыт. По словам омбудсмена, доклад несет три основных мессиджа. Первый проинформировать армянскую общественность об уровне ненависти к армянам в Азербайджане. "Даже я был удивлен такими проявлениями ненависти",- заметил Меликян. Второй мессиж направлен международному сообществу. "Мы должны на понятном английском языке довести до их сведения существующую объективную информацию. Надеемся на помощь партнеров в распространении доклада, в первую очередь в международной правозащитной среде", - отметил Меликян. Третий мессидж адресован армянской и арцахской общественности. "Мы должны понять, что нельзя уподобляться им. Это неприемлемо. Нельзя отравляться ненавистью", - отметил Меликян. В свою очередь, один из соавторов доклада, эксперт Анжела Элибегова заявила, что азербайджанская общественность на всех уровнях отравлена ненавистью ко всему армянскому. Эксперт напомнила, что глава азербайджанского государства, говоря об армянах, не стесняется в выражениях и ему вторят чиновники второго ранга, ретранслируют СМИ и экспертное сообщество. "Происходит психологическое насилие над собственными детьми, азербайджанских детей начиная со школьной cскамьи учат ненавидеть армян, нередко посредством дезинформации и фальсификаций. Дети заражены ненавистью. Даже если Азербайджан попытается что-то изменить, необходимо 1-2 поколения, чтобы отравленное сознание изменилось. Может, через 50 лет возможно будет говорить о положительных тенденциях, но не сейчас>, - отметила эксперт. В качестве примеров она привела факты запрета на въезд в республику лиц с армянскими фамилиями. "Даже предлагали создать госорган для проверки чистоты крови должностных лиц",- добавила эксперт. Доклад подготовлен при содействии фонда "Туфенкян".