Вторник, 25 Сентября 2018 16:30

АрмИнфо.На территории Армении 26-го сентября в отдельных регионах, с 27-28 в областях Лори, Сюник и Тавуш, а также в Арцахе ожидается дождь, в отдельных местах возможен туман.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 29-30 сентября ожидается погода без осадков. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду. С 26-27 сентября температура воздуха понизится на 3-4 градуса, а в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 6-7 градусов.

В Ереване с 26-30 ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +32 до +28 градусов тепла.