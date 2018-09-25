Вторник, 25 Сентября 2018 16:29

АрмИнфо.Бывший командующий войсками Полиции, экс-заместитель начальника Полиции Армении Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо адвокат Ераносяна - Тигран Сафарян.

По словам адвоката, его подзащитный был приглашен на допрос в Специальную следственную службу в рамках дела о применении спецсредств в ходе столкновений, произошедших в Ереване 16-го и 22 апреля 2018 года на проспекте Баграмяна и в начале улицы Арцаха, соответственно. В то время Левон Ераносян был командующим войсками полиции.

"Левон Ераносян подозревается в рамках дела по ч.2-й и 3-й статьи 309 УК РА - превышение должностных полномочий", - пояснил адвокат. В качестве меры пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде.

Отметим, что согласно ч.2-й ст. 309 (превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств), наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет), а 3-й (то же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на Специальную следственную службу РА сообщало, что Левон Ераносян был вызван в ССС "для проведения следственных действий с его участием". Вместе с тем, в следственном органе не уточнили в рамках какого дела и в каком статусе его позвали.

Напомним, что Ераносян - генерал-лейтенант Полиции в ночь на 30 июля

2016 года руководил разгоном акции в Ереване, участники которой

выступали в поддержку вооруженной группы "Сасна црер", захватившей 17

июля 2016 года полк ППС Армении. При разгоне акции на улице Хоренаци

и в районе Сари таха полиция применила спецсредства, десятки пострадавших попали в больницы с осколочными ранениями, ожогами, отравлением газом. Позднее по факту было проведено служебное расследование в связи с несоразмерным применением силы со стороны полицейских, фактов применения насилия в отношении журналистов и повреждения техники. Левон Ераносян "отличился" также в ходе протестных акций в апреле с.г. - тогда камеры зафиксировали, как Ераносян подходит к оппозиционному депутату Сасуну Микаеляну и угрожает ему, после чего употребляет нецензурную лексику. В ответ, Сасун Микаелян швырнул в него бутылку. 22 мая с.г. президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Левона Ераносяна с должности командующего войсками полиции республики и от службы в полиции.