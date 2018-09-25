Вторник, 25 Сентября 2018 16:26

АрмИнфо. На полях 73-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН состоялось 24-е совещание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором принял участие Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В ходе выступления Казахстан подчеркнул наличие большого потенциала развития регионального сотрудничества государств-членов ОЭС в области транспорта, торговли, инвестиций, энергетики и окружающей среды. Отдельное внимание в выступлении уделено вопросам реформирования Организации. Министр подчеркнул, что ОЭС должен быть в большей мере ориентирован на практическую пользу для стран-участниц, в связи с чем призвал поддержать ряд предложений по реформированию, выдвинутых Казахстаном.

Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Организация экономического сотрудничества образована в 1985 году. Казахстан присоединился к указанной Организации в 1992 году. В настоящее время членами Организации являются 10 государств (Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан).