Вторник, 25 Сентября 2018 14:51

АрмИнфо.Права человека должны быть в центре внимания нового правительства Армении. С таким заявлением выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, подводя итоги визита в Армении, который состоялся 15 - 20 сентября.

"Мирная передача власти в Армении в мае 2018 года была поистине замечательной. Однако, ожидания народа высоки, они надеются на улучшение качества жизни и правительство должно уделять большее внимание защите прав наиболее уязвимых слоев", - подчеркнула Миятович.

При этом Комиссар сконцентрировала основное внимание на защиту прав женщин и их участие в политических процессах. Она выразила убеждение, что нужно более эффективно продвигать вопрос участия женщин в общественной жизни Армении, в том числе и на самом высоком уровне. По ее словам, этому могут способствовать временные специальные меры, такие как обязательные квоты. Комиссар полагает, что необходимо осуществлять конкретные и амбициозные цели, в том числе по части вовлеченности женщин в местных выборах. Миятович также считает, что Армении необходимо обеспечить равенство по вопросу занятости - и мужчины, и женщины должны иметь равные возможности доступа к тем или иным вакансиям и профессиям, а также одинаково оплачиваться. "Армения должна также содействовать возвращению женщин на работу после декретного отпуска и активизировать деятельность Совета по обеспечению равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин при премьер-министре", - подчеркнула Комиссар.

В тоже время Миятович приветствовала принятие в Армении в 2017 году закона о семейном насилии, что было сделано после присоединения к Конвенции о є предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия СЕ. "Поскольку Армения движется в направлении ратификации этой Конвенции, она должна выйти за рамки стандартизации и обеспечить, чтобы новое национальное законодательство начало полностью функционировать с января 2019 года",- сказала она, и в этом контексте подчеркнув необходимость повышения осведомленности по этому вопросу среди сотрудников правоохранительных органов, социальных органов и представителей судебной системы.

Комиссар также посетила единственный приют в стране для жертв семейного насилия, в котором в настоящее время находится пять женщин с детьми. Миятович выразила удовлетворение тем обстоятельством, что правительство Армении в 2019 году планирует открыть новые приюты, отметив важность их существования не только в Ереване, но и областях страны, а также обращение пристального внимания обеспечению права на получение образования детей, проживающих в таких приютах.

Говоря о правах лиц с ограниченными возможностями, Комиссар СЕ приветствовала усилия Армении, направленные на деинституционализацию. При этом она подчеркнула необходимость пересмотра правовой основы, регламентирующей государственную поддержку лиц с ограниченными возможностями По ее словам, Армения должна отказаться от полной опеки лиц с психосоциальными нарушениями. Она также считает ошибочной содержание таких лиц в крупных государственных учреждениях. Миятович приветствовал приверженность правительства Армении к 2025 году полностью ввести в стране систему инклюзивного образования.

В то же время, Комиссар выразила неудовлетворение уровнем социальной защиты пожилых людей в Армении. "Я призываю власти Армении обеспечить пожилых людей достойной жизнью и благосостоянием в рамках всеобъемлющей стратегии, которая должна уделять приоритетное внимание увеличению пособий по старости и отстаиванию права пожилых людей, в том числе и живущих в приютах, получать доступную медицинскую помощь", - сказал Миятович.

Вместе с тем, она призвала правительство Армении незамедлительно принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, а также обеспечить надлежащее расследование инцидентов, связанных с применением насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

Миятович также коснулась событий 1 марта 2008 года и приветствовала шаги, предпринятые Арменией для окончательного установления ответственных за гибель 10 людей во время этих событий, и закрытия этой болезненной страницы в новейшей истории страны. "Однако, это должно быть сделано аккуратно и в строгом соответствии с принципами верховенства права, независимости судебной системы, прозрачности и гарантий справедливого судебного разбирательства, с тем чтобы рассеять любые обвинения в якобы политизированности или избирательности правосудия", - подчеркнула Комиссар СЕ.

В заключение, она констатировала, что Армения сейчас находится на важном переходном этапе и в этой связи призвала всех политиков и лидеров общественного мнения внести свой вклад в создание сплоченного общества, проявить осторожность во избежание использования в своих публичных выступлениях стигматизирующих или разжигающих рознь речей