Вторник, 25 Сентября 2018 14:40

АрмИнфо.Известный украинский журналист-расследователь Дмитрий Гнап, кандидат в президенты Украины, который искренне заявляет, что <нынешняя Украина катится ко всем чертям> и что <пора вычистить власть от всяких отбросов> в качестве примера информационной открытости для украинской власти привел премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

<Каждый вечер в своем Facebook Пашинян подробно рассказывает своим сторонникам о том, что ему удалось сделать за день. Люди задают Пашиняну любые, самые откровенные вопросы, дают советы о том, что лучше сделать в стране в первую очередь и т. д. То есть лидер Армении постоянно держит руку на пульсе своей страны. А наш президент, как известно, заглядывает в соцсети только для того, чтобы узнать, кто еще каких гадостей про него написал, - говорит кандидат в президенты Украины.

<Лично я, придя к власти, намерен всеми силами защищать журналистов и выдать им полный <карт-бланш> для работы. Потому что они - глаза и уши общества. Я ведь и сам бывший журналист, поэтому прекрасно знаю, насколько это важно>, - отметил Дмитрий Гнап.