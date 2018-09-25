Вторник, 25 Сентября 2018 14:38

АрмИнфо. Выявлены обстоятельства взрыва в медцентре "Григор Лусаворич".

Как сообщили АрмИнфо в Министерстве здравоохранения, взрыв произошел в цехе медцентра по производству кислорода. По предварительной информации, инцидент произошел по причине взрыва кислородного баллона. Вследствие взрыва погиб техник- оператор цеха, другой сотрудник получил незначительные ранения и был перевезен в медцентр.

По предварительной информации, взорвавшийся баллон не принадлежит медцентру. В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.