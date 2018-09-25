Вторник, 25 Сентября 2018 13:53

АрмИнфо. Beeline объявляет о запуске нового тарифного плана фиксированной телефонной связи «Предпочтительный» для физических лиц. Абоненты тарифного плана ежемесячно будут получать 100 минут для звонков на все мобильные и фиксированные сети Армении, НКР, США, Канады и Великобритании, а также 500 минут для звонков внутри фиксированной сети Beeline в Армении.

Ежемесячная абонентская плата тарифного плана «Предпочтительный» составляет 1300 драмов, однако все действующие абоненты фиксированной связи Beeline, которые перейдут на тарифный план «Предпочтительный», смогут до 1 декабря 2018 года пользоваться всеми преимуществами нового предложения без дополнительных плат – всего за 1100 драмов в месяц.

Для подключения к новому тарифному плану нужно с фиксированного телефона позвонить по короткому номеру 8001, и изменения будут внесены в течение следующего рабочего дня. Можно также подключиться к новому предложению, посетив ближайший офис компании.

«В обратной связи от абонентов мы часто видим различные предложения по поводу фиксированной связи. Для кого-то важнее разговорное время внутри фиксированной сети, другие - предпочитают звонить на мобильный телефон или родственникам заграницу. Проанализировав эти предложения, мы решили пойти на бескомпромиссное решение и предложить сразу все. Я уверен, что клиентам понравится наше новое универсальное предложение городской телефонной связи», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Напомним, что абоненты фиксированной связи Beeline до 15 января 2019 года могут бесплатно звонить на мобильные номера Beeline в России, а звонки на российские городские номера стоят 15 драмов за минуту разговора.