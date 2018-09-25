Вторник, 25 Сентября 2018 13:28

АрмИнфо. Бывший командующий войсками Полиции, экс-заместитель начальника Полиции Армении Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу (ССС) РА. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

"Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу для проведения следственных действий с его участием", - пояснила она.

Вместе с тем, Оганджанян не уточнила в рамках какого дела и в каком статусе его позвали. "О подробностях сообщим позднее", - отметила представитель ССС.

Напомним, что Левон Ераносян часто оказывался в центре внимания СМИ. Именно Ераносян - генерал-лейтенант Полиции в ночь на 30 июля 2016 года руководил разгоном акции в Ереване, участники которой выступали в поддержку вооруженной группы "Сасна црер", захватившей 17 июля 2016 года полк ППС Армении. При разгоне акции на улице Хоренаци и в районе Сари таха полиция применила спецсредства, десятки пострадавших попали в больницы с осколочными ранениями, ожогами, отравлением газом. Позднее по факту было проведено служебное расследование в связи с несоразмерным применением силы со стороны полицейских, фактов применения насилия в отношении журналистов и повреждения техники. В ходе инцидента 12 марта 2017 года засветился также его брат - Лерник Ераносян - глава сельской администрации Джрарата Армавирской области. Инцидент произошел между сторонниками предвыборного блока "Оганян-Раффи-Осканян" и Республиканской партии. По данным СК, произошла потасовка, которая переросла в драку, во время которой Ераносян из своего пистолета произвел один выстрел в воздух. В рамках инцидента 5 человек были подвергнуты приводу, еще двое явились с повинной. Заявление и объяснительную по инциденту дал и Лерник Ераносян. Левон Ераносян "отличился" также в ходе протестных акций в апреле с.г. - тогда камеры зафиксировали, как Ераносян подходит к оппозиционному депутату Сасуну Микаеляну и угрожает ему, после чего употребляет нецензурную лексику. В ответ, Сасун Микаелян швырнул в него бутылку. Уже 11 мая, после победы бархатной революции, новый премьер-министр Никол Пашинян заявил журналистам, что командующий внутренними войсками Полиции Армении Левон Ераносян будет снят с должности. На вопрос, понесет ли Ераносян наказание за свои поступки, Пашинян ответил: "Часть наказания, которая находится в юрисдикции премьер-министра, будет реализована, а по остальным частям я уже говорил о том, что не могу одновременно быть премьером, следователем, прокурором и судьей". Как указал премьер, по конкретным делам будет проведено расследование, и даны соответствующие ответы по ним. 22 мая с.г. президент Армении Армен Саркисян сегодня подписал указ об освобождении Левона Ераносяна с должности командующего войсками полиции республики и от службы в полиции. -