Вторник, 25 Сентября 2018 11:45

АрмИнфо. "2018-й год стал символическим для армяно-американских связей", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, накануне, выступая на выставке под названием "Armenia" в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

По словам премьера, в текущем году существенно укрепились армяно-американские культурные связи - "в беспрецедентной форме" армянская культура представлена в США, отмечается 400-летие армянского присутствия на американской земле.

Как считает Пашинян, благодаря нынешней выставке, изменится восприятие Армении и армянской культуры в США, посетители музея ознакомятся с историей и культурой народа, первым принявшего христианство, как государственную религию. На выставке представлены десятки 140 уникальных экспонатов армянского культурного наследия до 17 века из Матенадарана, Национального исторического музея Армении и музея Святого Эчмиадзина: рукописи, миниатюры, хачкары, старопечатные книги, произведения миниатюристов Тороса Рослина, Саркиса Пицака, Тороса Таронаци, богослова Григора Татеваци. Самый древний экспонат на выставке датируется 4-м веком н.э. Выставка открылась 20-го сентября, и продлится до 13-го января 2019-го года.

Премьер-министр выразил благодарность президенту музея Дэниелу Вайсу и директору музея Максу Холли, а также Армянской церкви, предоставившей экспонаты - в лице Константинопольской и Иерусалимской патриархий и Первопрестольного Святого Эчмиадзина.