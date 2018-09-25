Вторник, 25 Сентября 2018 11:44

АрмИнфо.Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в ходе прошедшего в Миске 11-ого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами РА и Беларуси, в своем выступлении коснулся деятельности ОДКБ и проблем региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба парламента, Шармазанов, в частности отметил: "Важность армяно-белорусских межпарламентских отношений осознается также в членстве наших двух государств в ОДКБ и ЕАЭС. Вопросы безопасности продолжают оставаться ключевыми для нашего региона. Еще в 2000 г. наши государства в рамках ОДКБ приняли декларацию, согласно которой военно-техническое сотрудничество стран-членов организации должно носить приоритетный характер, однако не тайна, что некоторые государства-члены ОДКБ продают оружие Азербайджану. Считаю нужным отметить, что проданное Азербайджану оружие стреляет в направлении члена ОДКБ - Армении. Это вызывает озабоченность.

Должен заметить, что в последнее время азербайджанские силы часто стреляют по мирному населению приграничных районов Армении, что является грубейшим нарушением всех международных норм. Думаю, наши партнеры должны осудить подобную деструктивную политику", - заключил вице-спикер.