Вторник, 25 Сентября 2018 11:43

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК) вывесила на сайте списки лиц, проголосовавших в ходе внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЦИК РА, списки доступны по адресуhttp://www.elections.am/listsc/.

В ЦИК также подчеркивают, что согласно положениям Избирательного кодекса РА, заявление о голосовании вместо другого лица имеют право представить: 1) уполномоченный представитель партии или блока, участвующей в выборах, кандидат в члены совета; 2)доверенное лицо; 3) член соответствующей избирательной комиссии; 4) избиратель, не участвовавший в голосовании, в место которого проголосовали.

В ЦИК подчеркнули, что заявления могут быть поданы в соответствующую территориальную избирательную комиссию до 11:00 часов 26 сентября.