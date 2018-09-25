Вторник, 25 Сентября 2018 11:26

АрмИнфо.Пакистан в очередной раз выразил поддержку Азербайджану по вопросу нагорно-карабахского конфликта.

Так, глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши в ходе встречи Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе.

Куреши вновь подтвердил поддержку Пакистаном принципиальной позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Пакистана сказал, что позиция его страны по этому вопросу остается неизменной и основывается на принципах, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН.

Отметим, что Пакистана одна из немногих стран мира, с кем у Армении нет дипломатических отношений. Пакистан не признает независимость Армении.