Вторник, 25 Сентября 2018 11:26

АрмИнфо.Баку грозится сбивать самолеты и вертолеты Армии обороны Нагорного Карабаха, осуществляющие тренировочные полеты.

"Военно-политическое руководство Армении прибегает к очередным провокационным действиям, направленным на обострение ситуации на линии противостояния войск. Распространяемая противником информация о проведении в Нагорном Карабахе учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством.

Министерство обороны заявляет, что любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений азербайджанской Армии, будет немедленно нейтрализовано. Вся ответственность за возможные потери будет возложено на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 25-28 сентября в рамках плана боевой подготовки на 2018 год боевые самолеты и вертолеты авиации Армии

обороны проведут учебные тренировки. "Цель полетов - усовершенствовать навыки армянских летчиков и повысить на новый

уровень их боеготовность", - говорится в сообщении Армии обороны НКР.