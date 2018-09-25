Вторник, 25 Сентября 2018 11:05

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, провел встречу с министром иностранных дел Туниса Хмайис аль-Джхинауи.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Собеседники подчеркнули обоюдную ответственность осуществить совместные практические шаги для активизации политического диалога, в том числе, посредством проведения межмидовских консультаций.

Стороны детально обсудили предстоящий саммит Франкофонии в Ереване в октябре текущего года, запланированные мероприятия, а также предположительный список участников.

Мнацаканян представил приоритеты Армении в ходе председательства в МОФ (Международная организация Франкофонии), назвав в качестве приоритетного направления смарт-развитие и продвижение цифровой повестки.

Затронув тему нагорно-карабахского конфликта, Мнацаканян подтвердил приверженность Армении обязательствам по исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. В этом контексте армянский министр также отметил, что попытки перемещения урегулирования конфликта в иные форматы наносит ущерб переговорному процессу и усилиям международного сообщества по установлению мира