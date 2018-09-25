Вторник, 25 Сентября 2018 11:04

АрмИнфо.Делегация во главе с начальником Военной полиции Армении Артуром Багдасаряном 18-21 сентября в Софии приняла участие в ежегодной конференции начальников военной полиции формата "Партнеры НАТО".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, на конференции обсуждались возможности полицейской деятельности, а также различные вопросы, связанные с модернизацией территориальной и региональной безопасности.

В рамках формата "Партнеры НАТО" армянская делегация встретилась с руководящим составом Военной полиции ряда стран, были обсуждены вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере со странами-партнерами НАТО, достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества.