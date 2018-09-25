Вторник, 25 Сентября 2018 11:03

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, подал судебный иск в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в публичной клевете. Суд общей юрисдикции в Ереване принял иск к производству 17 сентября.

Как сообщается на официальном сайте судебной информационной системы, Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публичной клеветы. В информации не указано, какие именно высказывания Пашиняна имеет ввиду истец.

Между тем, как заявил корреспонденту АрмИнфо один из адвокатов Роберта Кочаряна – Айк Алумян, в основу иска легли публичные высказывания Никола Пашиняна, сделанные в ходе его визита во Францию и касающиеся Роберта Кочаряна. В ходе встречи с армянской общиной Парижа Пашинян представил разъяснения касательно Кочаряна в связи прослушиванием телефонного разговора глав СНБ и ССС Армении. Сторона защиты второго президента, в частности, считает клеветой следующий отрывок из беседы армянского премьера: “Что касается формулировки по освобождению Роберта Кочаряна - неприкосновенность. Что значит быть неприкосновенным? То есть, можно организовать убийства людей и быть неприкосновенным?".

То есть, как заявил адвокат, таким образом премьер утверждает, что Роберт Кочарян является организатором убийств и теперь ссылается на неприкосновенность, в то время как такое обвинение не было предъявлено 2-му президенту. “Нет такого решения суда, вступившее в законную силу, которым Кочарян признан виновным в совершении указанного преступления”, - подчеркнул Алумян.

Следовательно, как пояснил Айк Алумян, адвокаты Роберта Кочаряна настаивают на публичных извинениях за указанные высказывания Никола Пашиняна. Требований о компенсации, нет, отметил представитель интересов отставного президента.

Примечательно, что 22 сентября сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян, подал в суд иск против директора СНБ РА, президента Федерации футбола Артура Ванецяна. Как сообщает судебная информационная система, истец потребовал выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление. При этом, не указывается о каком заявлении речь идет.

Между тем, 11 сентября, Ванецян во время пресс-конференции заявил о том, что против Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело по факту приобретения семьей Кочаряна гостиницы "Конгресс" за взятку в $6 млн. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег. Тем не менее, на днях, глава СНБ прояснил ряд сделанных им ранее заявлений о Кочаряне, представив их как "следствие быстрой манеры речи". "Я хочу внести лишь одну поправку: в ходе пресс-конференции я заявил о взятке в 6 млн. Помните? Это было "результатом быстрой манеры речи". Речь не о взятке, а о добытых преступным путем средств", - заявил Ванецян.