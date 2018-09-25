Вторник, 25 Сентября 2018 10:59

АрмИнфо.На полях 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Руанды Полем Кагаме.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и организационных работ по проведению в октябре текущего года в Ереване международного саммита стран Франкофонии. Никол Пашинян и Поль Кагаме выразили убеждение, что саммит откроет новую страницу в отношениях между Арменией и африканскими странами - членами Организации. Премьер-министр РА подчеркнул важность повышения двусторонних связей на качественно новый уровень и осуществления в данном направлении конкретных шагов.

Собеседники выразили убеждение, что саммит Франкофонии будет проведен на высоком уровне и окажет содействие расширению и углублению связей между странами - членами Организации.

Никол Пашинян проинформировал также, что в рамках форума будет проведена экономическая конференция и пригласил бизнесменов Руанды к участию в ней.