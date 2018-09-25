Вторник, 25 Сентября 2018 10:44

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении дал оценку выборам в Совет старейшин Еревана, состоявшимся 23 сентября.

В офисе Защитника прав человека напомнили, что одним из ключевых функций Омбудсмена является гарантирование реализации избирательного права, благодаря которой в стране формируются демократические институты и система управления. "Чем свободнее и беспрепятственны возможности реализации избирательного права, тем больше доверие граждан к новосформированной структуре, образованной благодаря свободному волеизъявлению. Исходя из вышесказанного, офис Омбудсмена РА осуществил круглосуточный мониторинг всего электорального процесса. Была создана специальная рабочая группа, которая под непосредственным руководством Омбудсмена, провела всесторонний анализ, обеспечила изучение всех сообщений и жалоб, предоставила круглосуточную консультацию всем гражданам", - говорится в сообщении офиса Защитника прав человека, поступившем в АрмИнфо.

В офисе Омбудсмена констатировали, что голосования прошло в спокойной и мирной атмосфере, без напряженности, что позволило гражданам беспрепятственно реализовать избирательное право, тем самым сформировав основы управления Ереваном в качестве единого сообщества.

В офисе защитника человека подчеркнули, что в ходе всего процесса они эффективно взаимодействовали с ЦИК Армении и правоохранителями, отдельное внимание было уделено работе журналистов и наблюдателей. "Наблюдения свидетельствуют о том, что была обеспеченна беспрепятственная деятельность наблюдателей и журналистов (было зафиксировано несколько инцидентов). В офисе Омбудсмена не были зафиксированы случаи вовлеченности школ и детских садов в политические процессы. Не были зафиксированы и случаи угроз в отношении избирателей или иного вида давления на них. Но, к сожалению, был зафиксирован рост нетерпимости, оскорблений и даже угроз, которые особенно проявились в социальных сетях. Это делалось со стороны фейковых пользователей. Это явление привело к напряженности и разделению общества на группы. Подобные явления должны быть искоренены, так как они негативно сказываются на атмосферу солидарности в стране, и имеют отрицательное воздействие на всю систему защиты прав человека. Защитник прав человека делает все от него зависящее для устранения этих негативных явлений, так как солидарность и терпимость являются незаменимой гарантией полной реализации избирательного права", - говорится в заявлении офиса Омбудсмена, при этом в качестве упущений в ходе выборов указывается на ненадлежащее обеспечение реализации права лиц с ограниченными возможностям.