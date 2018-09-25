Вторник, 25 Сентября 2018 10:44

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

25 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 абонент, не являющийся жильцом, 2 на ул. Дро, противотуберкулезный диспансер, жилые дома 1, 1/18, 1/21, 3, 7, 7а,

7Б, 9, 9А, 9Б, 9/3, 9/4, 10, 11 на пр. Азатутяна, собственные дома 11-29 на 25-ой улице, 1-80 на 29-ой улице, 1-13 на 35-ой улице, 1-8 на 45-ой улице, 2-17 на 47-ой улице, 14-28 на 49-ой улице,

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-10 и жилые дома 3, 9, 9А на 51-ой улице Арабкира, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на ул. Юсисаин чарагайтаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 7/3 и жилые дома 3, 12, 14, 16, 16А, 21, 22, 22А, 26, 28,30, 32, 34, 36, 38 на ул. Бабаяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 3-10, 5/1-9 на ул. Ваагна Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N 128 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 53 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 23/2, 23/1, 24/1, 24/2 в квартале "Норашен", жилые дома 1, 2, 4 во 2-ом Араратском массиве; жилые дома 20, 21, 22, 23, 25/1, 26, 27, 29, 30, 31 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на ул. Абеляна, жилой дом 15/1 на ул. Шинарарнери, собственные дома 100-106 на ул. Агусагорцнери, собственные дома 72-123 на ул. Ростоми, 24-ая улица в Нор Ареше, жилой дом 26 и собственные дома 13, 25 на пр. Аршакуняца, собственные дома на 1-ом переулке Аршакуняца, собственные дома 1, 3, 4-40, 49А, 33-43, 24 на 2-ом переулке, жилой дом 23 на ул. Эребуни, улица Цатуряна, собственные дома 53-63 на 11-ой улице в Ареше;

10?30-16?30 жилые дома 1, 5, 7 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32, 34, 34а, 36 на ул.

Абовяна, жилые дома 7, 9 на ул. Московяна, собственные дома 76-84 на переулке Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 21, 25 на ул. Саряна, собственные дома 88, 90, 92 на ул. Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео;

жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные дома 7- 20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на ул. Каджазнуни, жилые дома 84/1, 86, 86/7 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на ул. Арменакяна, собственные дома 301-305 в кв. 'Норки Айгинер" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на ул. Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Маштоца, жилой дом 6 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 жилые дома 34, 36 и собственные дома 2-50 на ул. Ростовян, собственные дома 1-23 на 12-ой улице Нор Ареша; жилые дома

9, 10 на ул. Д.Варужана, поликлиника N 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 1 на переулке Бабаджаняна, благотворительная организация "Аракелутюн Айастан" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; инфекционная клиника "Норк" прилегающие собственные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш; собственные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Айгестана;

11?00-17?00 собственные дома 7/1-84 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-4, 11а, 11б на 8-ой

улице Зейтуна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4 на ул. А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 68 на пр. Баграмяна, жилые дома 1, 3 на ул. Гайдар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2 на ул. Гюльбенкяна, жилой дом 2/2 и собственные дома -26 на ул. Сосе, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Котовского, Мусаелян, Одессы; жилые дома 28а на ул. Манташяна, жилые дома 9а, 9 на ул. Г.Нжде, собственные дома на улице Верин Шенгавит, улицы Неркин Чарбаха 6, 7, 8, 9, 14, 15 и переулки 2 и 3 на 3-ей улице, 3-ий переулок 12-ой улицы, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улице, переулки 3, 4, 5 и 1 в Неркин Чарбахе, собственные дома на 10-ой улице, собственные дома на улицах Патканян, Мадоян, Одессы, жилые дома 2 на ул. Низами, 1/3, 20 на ул. Манандяна, жилой дом 13 на ул. 9 Мая, жилой дом 9 на ул. Ехбайрутян, Манандян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2/3 в кв. "Аэрация", жилой дом 50 на ул. Арташисян, жилой дом 1 на ул. Шевченко;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Нор Кюрин и Харберд;

10:00-14:00 частично села Авшар и Айгаван;

10:00-16:00 частично села Айнтап и Нор Харберд; улицы 1-7, частично улицы Гэраци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратян, Шираза, Ширака, частично кварталы 1-6, "Нор" в городе Масис; частично села Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин и Мармарашен;

10:30-16:00 частично село Кахцрашен;

11:00-15:00 частично село Абовян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 улица Ереванян, "Внасазерцман каян" и квартал 'Дзахапня" в городе Джермук;

в Ширакском марзе:

10:00-12:00 квартал "Лмбат' города Артик;

10:00-16:00 лагерь "Манушак" села Торосгюх в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Мец Манташ, Покр Манташ, Геганист, Спандарян, Сараландж, Арич и Наапетаван в Артийском регионе;

в Лорийском марзе:

10:00-12:00 частично квартал "Ачапня" в городе Степанаван;

в Тавушском марзе:

11:00-12:00 частично квартал "Шамахян" в городе Дилижан;

12:00-13:30 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

11:00-15:00 частично город Дастакерт;

11:00-16:00 частично село Тег и село Алидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.